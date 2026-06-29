Во Владимирской области подвели предварительные итоги федерального этапа IV Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Масштабное событие развернулось 26

Во Владимирской области подвели предварительные итоги федерального этапа IV Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Масштабное событие развернулось 26 июня на 59 площадках в разных городах региона. В его мероприятиях приняли участие свыше 4 тысяч человек. Более 270 предприятий и организаций представили в общей сложности 3800 вакансий. Работодатели провели с посетителями более 3 тысяч