Владимирские футболисты на выезде сыграли вничью с первой командой группы 2 Второй лиги Б. Матч в Санкт-Петербурге с местным «Динамо-СПб» завершился со счётом 1:1. Черно-белые открыли счёт уже

Владимирские футболисты на выезде сыграли вничью с первой командой группы 2 Второй лиги Б. Матч в Санкт-Петербурге с местным «Динамо-СПб» завершился со счётом 1:1. Черно-белые открыли счёт уже в первом тайме – Константин Попов мощным ударом отправил мяч в сетку. Для динамовцев этот гол стал первым, пропущенным на домашнем стадионе в сезоне. Во втором тайме