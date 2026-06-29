Осужденный, ранее наказанный за хранение наркотиков, неоднократно нарушал порядок в исправительном центре.

Кольчугинский городской суд рассмотрел ходатайство руководства местного исправительного центра о смене меры пресечения для одного из подопечных. Ранее мужчину осудили за незаконное приобретение наркотиков в крупном размере, назначив наказание в виде полутора лет принудительных работ.Находясь в центре, злоумышленник неоднократно нарушал установленный режим. В мае текущего года он самовольно покинул территорию учреждения, проигнорировав правила отбывания наказания.С учетом позиции прокурора суд удовлетворил представление ФСИН. Неотбытую часть принудительных работ мужчине заменили лишением свободы сроком на 9 месяцев 15 дней. Ближайшее время нарушитель проведет в исправительной колонии общего режима.