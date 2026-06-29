Приговор пока не вступил в законную силу.

Ковровский городской суд вынес приговор 25-летнему жителю Нижнего Новгорода. Он признан виновным в 4-х эпизодах мошенничества, совершенных в составе организованной группы, что повлекло крупный ущерб.Следствие установило, что в сентябре прошлого года мужчина согласился стать курьером в преступной группе, обманывающей пенсионеров по телефону. Его задача состояла в получении наличных от жертв, которых другие участники группы убеждали передать деньги под предлогом защиты от утечки данных или выгодного вклада.За свою роль в схеме осужденный получал процент от похищенных средств. Таким образом, с 8 по 16 сентября 2025 года он обманул трех пожилых граждан, забрав у них в общей сложности 2 млн 150 тысяч рублей. Большую часть этих денег курьер передал своим сообщникам.Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, были удовлетворены исковые заявления, включая иск городской прокуратуры, о полном взыскании похищенных денежных средств с осужденного.