Накануне Дня молодежи в Центральном парке завершился Международный фестиваль «Владимир — белокаменная столица». Кульминацией масштабного события стал скульптурный симпозиум,

Накануне Дня молодежи в Центральном парке завершился Международный фестиваль «Владимир — белокаменная столица». Кульминацией масштабного события стал скульптурный симпозиум, проходивший с 1 по 25 июня, который объединил мастеров из России и Беларуси. В течение почти месяца художники создавали свои произведения из белого камня прямо под открытым небом. Темами работ стали «Владимир православный» и «Образы героев