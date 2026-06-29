Владимирские пловцы взяли золото и бронзу на муромском этапе чемпионата мира X-WATERS.

В Муроме завершился этап международной серии X-WATERS, которая с 2020 года признана чемпионатом мира по плаванию на открытой воде. Спортсмены Владимирской области показали уверенные результаты.Владислав Крестьянинов из Владимира одержал победу на дистанции 10 километров, преодолев Оку за 1 час 26 минут 14 секунд. Он опередил ближайшего соперника почти на минуту.На пятикилометровой дистанции Вячеслав Крестьянинов, также представитель Владимира, занял третье место с результатом 45 минут 20 секунд.Серия X-WATERS, основанная в России, стала крупным международным движением. Организаторы уже открыли регистрацию на следующий год.