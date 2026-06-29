В администрации города Владимира сообщают об ограничении движения всех видов транспорта 30 июня, с 20.00 до 22.00, по улице Добросельской на участке от Суздальского проспекта до ФАД М-7 «Волга».

В администрации города Владимира сообщают об ограничении движения всех видов транспорта 30 июня, с 20.00 до 22.00, по улице Добросельской на участке от Суздальского проспекта до ФАД М-7 «Волга». Автотранспорт направят в объезд по Суздальскому проспекту, улицам Комиссарова и Егорова, ФАД М-7 «Волга». Ранее Владимирская епархия сообщила о проведении 30 июня крестного хода с Боголюбской