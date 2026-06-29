Посещение локаций будет недоступно на протяжении 24 часов.

30 июня специалисты МКУ «Зеленый город» запланировали мероприятия по уничтожению клещей на общественных территориях.Обработка затронет два локации: Патриотический сквер, а также сквер, расположенный на улице Чайковского у дома номер 1.Вход на эти территории будет полностью ограничен на протяжении суток. Запрет начнет действовать с 09:00 30 июня до 09:00 1 июля.Администрация Владимирской области просит горожан заранее скорректировать маршруты для прогулок и не нарушать запрет на посещение.