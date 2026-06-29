Пожарные Вязников провели экскурсию для гимназистов.

В рамках акции «Безопасные каникулы» ученики православной гимназии имени Преподобного Серафима Саровского побывали в пожарно-спасательной части № 18, которая обеспечивает безопасность города Вязники.Начальник караула Дмитрий Орехов подробно рассказал ребятам об особенностях работы пожарных, базовых правилах безопасности и номерах экстренных служб, которые необходимо знать каждому. Школьники с большим интересом осмотрели диспетчерскую, ознакомились с пожарной техникой, изучили спасательное оборудование и узнали, какой объем воды вмещает пожарный автомобиль.По завершении познавательной экскурсии всем детям вручили памятки по пожарной безопасности, которые помогут закрепить полученные знания и навыки.