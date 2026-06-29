Приехали в африканскую страну советские партийные работники (С)свою идеологию продвигать. Собрали несколько племен (П) с вождями на митинг. (С) - Мы построим вам заводы и фабрики! (П) - Набаданга!!! - весело кричали полуголые черные люди. (С) - Мы построим вам театры и школы! (П) - Набаданга!!! - вторили они. (С) - Мы обеспечим вас питьевой водой и медикаментами! (П) - Набаданга!!! Вечером все напились и пустились в пляс вокруг костров. Наш главный идеолог тоже не растерялся, разделся и давай отплясывать с черными братьями. Два вождя сидят. Один другому: - Надо же какой большой белый человек и какой маленький у него Баданга.
еще анекдот!