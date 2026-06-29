В рамках реализации федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в селе Урваново Меленковского округа реализуется проект по строительству новых водопроводных сетей.

В рамках реализации федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в селе Урваново Меленковского округа реализуется проект по строительству новых водопроводных сетей. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ .В настоящий момент специалисты прокладывают наружные сети водоснабжения протяжённостью более 13,7 км. Здесь установят 195 водопроводных колодцев.Проект финансируется из федерального, областного и местного бюджетов. Чтобы обеспечить сельчан качественной питьевой водой, государство вкладывает в объект порядка 167 млн рублей.Кроме того, проектом предусмотрено возведение водозаборного сооружения с двумя скважинами глубиной 70 метров каждая. Построят и станцию очистки воды.Порядка 350 жителей села Урваново с нетерпением ждут окончания работ, чтобы подключиться к новому водопроводу.«На днях мы с главой Андреем Пантелеевым и председателем Совета народных депутатов Виктором Гавриловым обсудили ход работ, побывав на объекте. Всё идёт по плану. Уже проложено около десяти тысяч метров водопроводных труб, устроено 130 колодцев. Работы полностью должны быть закончены в конце августа текущего года», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.