Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью телеканалу Fox News попытался обелить своего подзащитного, объявив скандальную запись разговора Трампа и Майкла Коэна поддельной.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью телеканалу Fox News попытался обелить своего подзащитного, объявив скандальную запись разговора Трампа и Майкла Коэна поддельной. "Кто-то поработал с пленкой", — заявил Джулиани.На записи двухлетней давности Трамп и его бывший поверенный Коэн обсуждают сумму отступных, которую стоит заплатить фотомодели журнала "Плейбой" Карен Макдугал. Женщина утверждала, что у нее был секс с будущим президентом США.По словам Джулиани, команда Трампа наняла экспертов, включая бывших агентов ФБР, которые заявили, что пленка является "записью записи". Разговор мужчин на пленке прерывается, что может быть следствием монтажа и других изменений, пишет ТАСС"Когда нам ясен весь масштаб лжи Коэна и Ленни Дэвиса, мы не доверяем никому", — указал Джулиани.Адвокат уверен, что его клиент не совершал ничего противозаконного, потому что Коэн вел разговоры и с другими заинтересованными лицами, но Трамп в них участия не принимал.Аудиозапись предал гласности телеканал CNN. Журналисты утверждают, что Трамп был в курсе намерений Коэна не допустить публикации статьи Макдугал об отношениях с кандидатом в президенты. Трамп ранее заявлял, что Коэн действовал без его ведома. Статья не была опубликована, хотя права на нее купила издательская компания American Media за 150 тысяч долларов.