Британский велогонщик Герайнт Томас из Sky Team впервые в своей карьере стал победителем общего зачета престижной многодневной велогонки Тур де Франс. Победу он завоевал по итогам 21 этапа Большой петли общей протяженностью 116 километров завершилась в Париже на Елисейских полях.

Британский велогонщик Герайнт Томас из Sky Team впервые в своей карьере стал победителем общего зачета престижной многодневной велогонки "Тур де Франс". Победу он завоевал по итогам 21 этапа "Большой петли" общей протяженностью 116 километров завершилась в Париже на Елисейских полях.В тройку лучших гонщиков "Тур де Франс"-2018 также вошел голландец Том Дюмулен из команды Sunweb, третий – партнер Томаса по Sky Team британец Крис Фрум, являющийся чемпионом трех предыдущих "Тур де Франс".Также отметим, что российский гонщик Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin завершил веломногодневку в десятке лучших спринтеров, расположившись на девятой строчке. Еще один представитель российской команды Павел Кочетков завершил выступления на 52 месте.