Нападающий сборной Франции и лондонского Челси Оливье Жиру в нынешнее трансферное окно может покинуть клуб. На футболиста, ставшего чемпионом мира в составе французской сборной, претендует Марсель.

Нападающий сборной Франции и лондонского "Челси" Оливье Жиру в нынешнее трансферное окно может покинуть клуб. На футболиста, ставшего чемпионом мира в составе французской сборной, претендует "Марсель".По сообщениям "Спорт-экспресса" со ссылкой на L’Equipe, руководители марсельцев переключили свое внимание на французского форварда после того, как не смогли договориться с представителями "Ниццы" о трансфере итальянца Марио Балотелли. В клубе с Лазурного берега отказались продавать своего нападающего в стан прямого конкурента по национальному чемпионату.Напомним, что на минувшем чемпионате мира Жиру сыграл за сборную Франции сыграл во всех семи поединках турнира, не забив ни одного гола и отличившись одной желтой карточкой. Ранее француз в английской премьер-лиге провел за "Челси" 13 игр, в которых забил три гола.