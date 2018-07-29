Футболисты московского Динамо стартовали в новом сезоне Российской премьер-лиги матчем в Туле против местного Арсенала. Подопечные Дмитрия Хохлова разошлись миром с туляками, завершив игру безрезультативной ничьей – 0:0.

Футболисты московского "Динамо" стартовали в новом сезоне Российской премьер-лиги матчем в Туле против местного "Арсенала". Подопечные Дмитрия Хохлова разошлись миром с туляками, завершив игру безрезультативной ничьей – 0:0.При этом примечательно, что динамовцы практически весь матч играли в меньшинстве после того, как полузащитник "бело-голубых" Абдул Теттех за грубый фол против "канонира" Горана Чаушича получил прямую красную карточку. Момент произошел на седьмой минуте поединка.Напомним, что ранее в воскресенье была сыгран еще один матч – питерский "Зенит" на выезде обыграл "Енисей". Воскресную программу закроет поединок в Казани, где "Рубин" встретится с "Краснодаром".