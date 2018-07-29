Казанский Рубин с победы стартовал в новом сезоне Российской премьер-лиги по футболу. В стартовом поединке подопечные Курбана Бердыева на своем домашнем поле обыграли Краснодар – 2:1. Победу рубиновым принесли два забитых мяча в исполнении иранца Сердара Азмуна.

Казанский "Рубин" с победы стартовал в новом сезоне Российской премьер-лиги по футболу. В стартовом поединке подопечные Курбана Бердыева на своем домашнем поле обыграли "Краснодар" – 2:1.Победу "рубиновым" принесли два забитых мяча в исполнении иранца Сердара Азмуна, которые он оформил с разницей в полчаса. Ответный гол "быков" забил нападающий сборной России Федор Смолов. Все три мяча командами были забиты в первом тайме.После перерыва подопечные Мурада Мусаева имели несколько возможностей восстановить статус-кво, однако не помог им даже финальный штурм – каждый раз атакующим игрокам гостей недоставало завершающего удара.Первый тур чемпионата России продолжится в понедельник, когда московский "Локомотив" в гостях сыграет с "Уфой".