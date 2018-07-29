Финалист Битвы экстрасенсов дал свой прогноз на судьбу некоторых участников. Он посоветовал молодым людям беречь свое здоровье и дорожить чувствами.
Финалист "Битвы экстрасенсов" дал свой прогноз на судьбу некоторых участников. Он посоветовал молодым людям беречь свое здоровье и дорожить чувствами.
Финалист шестого сезона "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев
рассказал, что ждет людей, которые пришли на шоу "Дом 2" в поисках своего
счастья и славы. Илью Яббарова он назвал главным сплетником проекта, так как,
по его мнению, этот мужчина не остановится ни перед чем ради выгоды. Экстрасенс
считает, что не каждая захочет быть вместе с таким мужчиной. Однако его девушка
Алена Рапунцель смогла закрыть глаза на недостатки Ильи.
"В этой паре именно Алена выступила в роли завоевателя. Не
успел Яббаров оглянуться, как Рапунцель-младшая оказалась в положении. Хоть
предложение и было сделано, свадьбы я не чувствую", – полагает эксперт. Он считает, что регистрация брака возможна
только после долгих лет мытарств. И они уже начались, констатирует Рзаев. На
минувшей Алена узнала, что Илья ей изменил. У девушки случился нервный срыв. "Я
бы советовал ей беречь здоровье ради ребенка", – отметил экстрасенс.
Союз Александры Черно и Иосифа Оганесяна он назвал очень
непростым и нестабильным, а также указал, что их отношения медленно
развиваются. Главная причина – это участие в них третьего человека – мамы
парня. "Попав под ее влияние, он стал критиковать Сашу за пышные формы, а той
ничего не оставалось, кроме как обещать заняться собой. Но чувства оказались сильнее
недопонимания. Под давлением окружающих Оганесян сдался и месяц назад, встав на
колено, преподнес пышке кольцо", – напомнил он.
Рзаев считает, что и тут до
брака еще далеко. Он предположил, что эти отношения закончатся печально, то
есть расставанием. "В их романе нет стабильности: то орутся, то мирятся. Чуть
ли не через день Саша возвращает кольцо", – подчеркнул эксперт.
Он спрогнозировал, что союз Виктора Литвинова и Татьяны
Мусульбес будет прочным, хоть и не без сложностей. Пара была вместе еще до
прихода на телепроект. Их свадьба назначена на 18 августа этого года, именно в
магии чисел Рзаев видит благонадежность союза. "Три восьмерки символизируют
бесконечность и еще больше скрепят союз. Однако чувствую, что торжество под
вопросом. Главная причина заключается в самой Татьяне, у которой сложный
характер и огромное эго", – полагает эксперт.
Экстрасенс отметил, что девушка
обожает комфорт, благополучие и ненавидит трудности. Поэтому Виктор должен
понимать: в будущем это не изменится, и держать ее придется почти силой, создавая
необходимые условия жизни.