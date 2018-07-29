Финалист Битвы экстрасенсов дал свой прогноз на судьбу некоторых участников. Он посоветовал молодым людям беречь свое здоровье и дорожить чувствами.

Финалист "Битвы экстрасенсов" дал свой прогноз на судьбу некоторых участников. Он посоветовал молодым людям беречь свое здоровье и дорожить чувствами.Финалист шестого сезона "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаеврассказал, что ждет людей, которые пришли на шоу "Дом 2" в поисках своегосчастья и славы. Илью Яббарова он назвал главным сплетником проекта, так как,по его мнению, этот мужчина не остановится ни перед чем ради выгоды. Экстрасенссчитает, что не каждая захочет быть вместе с таким мужчиной. Однако его девушкаАлена Рапунцель смогла закрыть глаза на недостатки Ильи."В этой паре именно Алена выступила в роли завоевателя. Неуспел Яббаров оглянуться, как Рапунцель-младшая оказалась в положении. Хотьпредложение и было сделано, свадьбы я не чувствую", – полагает эксперт. Он считает, что регистрация брака возможнатолько после долгих лет мытарств. И они уже начались, констатирует Рзаев. Наминувшей Алена узнала, что Илья ей изменил. У девушки случился нервный срыв. "Ябы советовал ей беречь здоровье ради ребенка", – отметил экстрасенс.Союз Александры Черно и Иосифа Оганесяна он назвал оченьнепростым и нестабильным, а также указал, что их отношения медленноразвиваются. Главная причина – это участие в них третьего человека – мамыпарня. "Попав под ее влияние, он стал критиковать Сашу за пышные формы, а тойничего не оставалось, кроме как обещать заняться собой. Но чувства оказались сильнеенедопонимания. Под давлением окружающих Оганесян сдался и месяц назад, встав наколено, преподнес пышке кольцо", – напомнил он.Рзаев считает, что и тут добрака еще далеко. Он предположил, что эти отношения закончатся печально, тоесть расставанием. "В их романе нет стабильности: то орутся, то мирятся. Чутьли не через день Саша возвращает кольцо", – подчеркнул эксперт.Он спрогнозировал, что союз Виктора Литвинова и ТатьяныМусульбес будет прочным, хоть и не без сложностей. Пара была вместе еще доприхода на телепроект. Их свадьба назначена на 18 августа этого года, именно вмагии чисел Рзаев видит благонадежность союза. "Три восьмерки символизируютбесконечность и еще больше скрепят союз. Однако чувствую, что торжество подвопросом. Главная причина заключается в самой Татьяне, у которой сложныйхарактер и огромное эго", – полагает эксперт.Экстрасенс отметил, что девушкаобожает комфорт, благополучие и ненавидит трудности. Поэтому Виктор долженпонимать: в будущем это не изменится, и держать ее придется почти силой, создаваянеобходимые условия жизни.