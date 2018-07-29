На 77-м километре Московской кольцевой автодороги в районе съезда с трассы М-11 машина Газель наехала на инспектора дорожно-патрульной службы, он госпитализирован.

На 77-м километре Московской кольцевой автодороги в районе съезда с трассы М-11 машина "Газель" наехала на инспектора дорожно-патрульной службы, он госпитализирован.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД, авария произошла в воскресенье около 20:40. На месте работает следственно-оперативная группа, там же остается водитель "Газели". О состоянии пострадавшего инспектора ДПС не сообщается.