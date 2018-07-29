Ушел из жизни заслуженный артист России Семен Мильштейн. Ему было 58 лет.

Ушел из жизни заслуженный артист России Семен Мильштейн. Ему было 58 лет.Заслуженный артист РФ, музыкант Семен Мильштейн скончался на59-м году жизни. Об этом сообщил артист и ведущий Александр Олешко. Он отметил,что причиной смерти стала болезнь. Актер назвал музыканта талантливейшимтрубачом. "Прекрасный музыкант! Талантливейший трубач! Мы видели и радовалиськогда он работал", – написал он с Instagram. Олешко подчеркнул, что благодаря Мильштейну получил возможностьпеть с живым оркестром и учиться этому. Соболезнования выразил и певец Олег Газманов,который отметил горечь от утраты. "Как горько и неожиданно. Превосходныймузыкант. Хороший, светлый человек. Всего 59 лет. Светлая память", – написал онв соцсети.Свою музыкальную карьеру Семен Мильштейн начал еще 30 летназад, когда выступал солистом оркестра штаба МВО Москвы. Много лет онпроработал концертмейстером Отдельного показательного оркестра Министерстваобороны Российской Федерации. В 1999 году ему было присвоено званиеЗаслуженного артиста России. С 2005 года стал руководителем и дирижеромджаз-оркестра "Данс-ленд". Его неоднократно называли единственным вРоссии трубачом профессионального уровня.