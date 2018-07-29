Ушел из жизни заслуженный артист России Семен Мильштейн. Ему было 58 лет.
Ушел из жизни заслуженный артист России Семен Мильштейн. Ему было 58 лет.
Заслуженный артист РФ, музыкант Семен Мильштейн скончался на
59-м году жизни. Об этом сообщил артист и ведущий Александр Олешко. Он отметил,
что причиной смерти стала болезнь. Актер назвал музыканта талантливейшим
трубачом. "Прекрасный музыкант! Талантливейший трубач! Мы видели и радовались
когда он работал", – написал он с Instagram. Олешко подчеркнул, что благодаря Мильштейну получил возможность
петь с живым оркестром и учиться этому. Соболезнования выразил и певец Олег Газманов,
который отметил горечь от утраты. "Как горько и неожиданно. Превосходный
музыкант. Хороший, светлый человек. Всего 59 лет. Светлая память", – написал он
в соцсети.
Свою музыкальную карьеру Семен Мильштейн начал еще 30 лет
назад, когда выступал солистом оркестра штаба МВО Москвы. Много лет он
проработал концертмейстером Отдельного показательного оркестра Министерства
обороны Российской Федерации. В 1999 году ему было присвоено звание
Заслуженного артиста России. С 2005 года стал руководителем и дирижером
джаз-оркестра "Данс-ленд". Его неоднократно называли единственным в
России трубачом профессионального уровня.