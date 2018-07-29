29 июля на всех кораблях страны торжественно поднимали Андреевские флаги. А моряки, в какой бы точке мирового океана они ни находились, выстроились на палубах в парадной форме.

29 июля на всех кораблях страны торжественно поднимали Андреевские флаги. А моряки, в какой бы точке мирового океана они ни находились, выстроились на палубах в парадной форме. Впрочем, главный флотский праздник — День ВМФ — отмечают не только те, кто служит на море, но и вся Россия.По восстановленной год назад традиции в самых разных местах прошли морские парады. И основной — в Санкт-Петербурге. Его принял Верховный главнокомандующий. Поздравляя моряков, Владимир Путин напомнил, что "российский флот не только защищает страну, но и борется с международным терроризмом, а также играет важную роль в обеспечении стратегического паритета".Город, история которого неотделима от истории флота. Подняты флаги расцвечивания. Счет идет на секунды.Боевые корабли выстроены в парадной линии. Личный состав готов на сто процентов.Принимает главный военно-морской парад верховный главнокомандующий. На белоснежном катере Владимир Путин приветствует экипажи.Обшивка кораблей блестит на солнце. Форма — с иголочки.Тысячи петербуржцев наблюдают за парадом и с трибун, и вдоль набережных. Владимир Путин говорит об истории и значении флота."Честь и отвага, верность долгу, присяге были и остаются основой блистательных побед наших военных моряков. Вот уже более трех столетий отечественный флот утверждает статус России как мощной морской державы, способно непреклонно отстаивать свои национальные интересы, защищать родную землю. Вся история флота — это история мужества, смелости и духа моряков. Преданность Отечеству была путеводной звездой для выдающихся флотоводцев и дерзких первопроходцев. Вдохновляла корабелов, судостроителей на достижение новых вершин инженерной мысли. Нынешнее поколение держит равнение на эти славные традиции", — заявил глава государства.О традициях напоминает историческая реликвия — кормовой Георгиевский флаг линейного корабля "Азов", который выносят на Адмиралтейскую набережную.Один за другим корабли гордо проходят по Неве. Вот легендарный ботик Петра Первого — то, с чего начинался флот.А это уже сегодняшние технологии: морской тральщик нового поколения "Александр Обухов". Он оснащен уникальной роботизированной системой поиска и уничтожения мин: для экипажа — никакой опасности.Взаимовыручка, чувство локтя — без этого невозможно представить отечественный флот."В день Военно-морского флота мы особенно остро чувствуем мощь священного морского братства. Оно объединяет все базы и соединения Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии. Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета. Интересы России в Мировом океане ежедневно обеспечивают десятки кораблей и подводных лодок. Мы по праву гордимся нашим Военно-морским флотом, нашими Военно-морскими силами, их высочайшим уровнем боеподготовки, стратегическими, тактическими и оперативными возможностями, силой и красотой нашего родного флота", — подчеркнул Владимир Путин.Эти слова, бесспорно, относятся и к новому поколению ракетных кораблей ВМФ. Вот новейший корабль "Ураган". Он оснащен комплексами высокоточного ракетного оружия с вертикальными пусковыми установками «Калибр». А за счет специального покрытия обнаружить корабль практически невозможно. К военным морякам в России — особое отношение."Служба на море по плечу только храбрым и стойким людям. Тем, кто знает цену отточенной выучке, жесткой дисциплине, сплоченности и благородству. Эти качества в сочетании с современными знаниями и безупречным владением передовой военной техникой позволяют военным морякам решать самые сложные задачи. Благодарю вас за службу, за то, что высоко держите звание неустрашимого и несокрушимого российского флота", — сказал президент.Моряки помнят, как еще недавно оборонные предприятия едва дышали. Теперь это в прошлом. Северодвинск. Заводы работают на полную мощь. Флот возрождается.Праздник и в историческом центре Санкт-Петербурга, и на Кронштадтском рейде. Там Владимир Путин впервые поприветствовал движущийся строй боевых кораблей, которые в силу больших размеров не могут войти в Неву.В Финском заливе — гордость отечественного флота и ОПК. Ракетный крейсер "Маршал Устинов". Он несет службу на Северном флоте. Корабль недавно прошел переоснащение, установлено самое современное вооружение и радиоэлектронное оборудование.А так выглядит артиллерийская установка. Вот она, боевая мощь. Моряки разрешили подняться даже на ходовой командный пост. Здесь несет свою службу рулевой, а это кресло командира, откуда он наблюдает за положением крейсера, в этом ящике — его личный бинокль.Новейший фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" считается самым сложным из всех существующих современных кораблей. Почти на треть он состоит из уникальных материалов.Еще один участник — атомный подводный крейсер "Орел". Он несет 24 противокорабельные ракеты. В НАТО такую технику называют "убийцей авианосцев". Экипаж "Орла" демонстрирует свои навыки и возможности крейсера.В парадном строю — большой десантный корабль "Королев". Его экипаж принимал участие в боевых действиях против террористов в Сирии.На параде — и ветераны Великой Отечественной. Приехали иностранные делегации.Начинается воздушная часть парада. Экипажи согласованно взлетели с аэродромов базирования, чтобы в нужный момент синхронно пройти над Финским заливом и Кронштадтом, где и начинается авиационный парад.Считаные мгновения — и летчики приветствуют Петербург. Над трибунами проходит Ту-142 МР "Орел", самолет-ретранслятор. А экипажи Су-25 расцвечивают триколором небо над северной столицей.Перед началом парада президент России посетил Петропавловскую крепость. Владимира Путина там сопровождал глава Минобороны Сергей Шойгу. Для президента даже провели небольшую экскурсию по крепости. Путин, в частности, зашел в Петропавловский собор, где полностью восстановлен иконостас. Президент особо задержался у надгробий Петра Первого и Екатерины Второй. А после торжеств верховный главнокомандующий поднимается на борт легендарной "Авроры". На корабле в тот момент — десятки туристов.В День ВМФ настоящий подарок для молодежи — новый корпус Нахимовского военно-морского училища. Современные классы, оборудование, докладывают верховному главнокомандующему, спортивные площадки. Все для отдыха и занятий. Причем готовить нахимовцев вполне могли бы не только военные специалисты. Строители привели в порядок и историческое здание. Заглянуть в училище можно будет и тем, кто еще только мечтает о флоте.И, наконец, торжественный прием в Адмиралтействе, где речь заходит о новых технологиях и вооружении.Российский флот стремительно меняется. Неизменна только гордость за моряков.