Юлия отправилась отдыхать на музыкальный фестиваль Жара. Одев новое платье, она преобразилась и снова очаровала поклонников.
Юлия отправилась отдыхать на музыкальный фестиваль "Жара". Одев новое платье, она преобразилась и снова очаровала поклонников.
Телеведущая Юлия Барановская, как и многие артисты и селебрети,
отправилась в Баку на фестиваль "Жара". Там она произвела фурор на красной
дорожке своим нарядом. Юлия выбрала короткое платье желтого цвета, которое
отлично подчеркивало ее загар и красивые ноги. Телеведущая Первого канала была
похожа на голливудскую звезду.
Местные журналисты отчего-то
решили, что к ним приехала Сара Джессика Паркер в образе своей героини из
сериала "Секс в большом городе". Пронзительный взгляд и грациозность
действительно могли дать такое сходство. Отметим, что Барановская периодически
приятно удивляет нарядами, а также умение подбирать наряды, макияж, прическу.
Не случайно она выступает экспертом в проекте "Модный приговор".
Многие подписчики выразили восхищение фигурой мамы трех
детей, а также указали на то, что теледива молодо выглядит. "Юлечка прям девчонка. Платье – глаз не оторвать, супер!", -
написала подписчица. "Фигура отпад! Не верится что мама троих детей!
Сногсшибательна", – добавила другая.