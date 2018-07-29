Юлия отправилась отдыхать на музыкальный фестиваль Жара. Одев новое платье, она преобразилась и снова очаровала поклонников.

Юлия отправилась отдыхать на музыкальный фестиваль "Жара". Одев новое платье, она преобразилась и снова очаровала поклонников.Телеведущая Юлия Барановская, как и многие артисты и селебрети,отправилась в Баку на фестиваль "Жара". Там она произвела фурор на краснойдорожке своим нарядом. Юлия выбрала короткое платье желтого цвета, котороеотлично подчеркивало ее загар и красивые ноги. Телеведущая Первого канала былапохожа на голливудскую звезду.Местные журналисты отчего-торешили, что к ним приехала Сара Джессика Паркер в образе своей героини изсериала "Секс в большом городе". Пронзительный взгляд и грациозностьдействительно могли дать такое сходство. Отметим, что Барановская периодическиприятно удивляет нарядами, а также умение подбирать наряды, макияж, прическу.Не случайно она выступает экспертом в проекте "Модный приговор".Многие подписчики выразили восхищение фигурой мамы трехдетей, а также указали на то, что теледива молодо выглядит. "Юлечка прям девчонка. Платье – глаз не оторвать, супер!", -написала подписчица. "Фигура отпад! Не верится что мама троих детей!Сногсшибательна", – добавила другая.