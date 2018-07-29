Скандально известный блогер Лена Миро считает, что союз ведущих изначально был обречен. Она призывает не искать виноватых в ссоре, а указывает на то, женский коллектив по своей сути далеко не идеален.

Скандально известный блогер Лена Миро считает, что союз ведущих изначально был обречен. Она призывает не искать виноватых в ссоре, а указывает на то, женский коллектив по своей сути далеко не идеален.Постоянные дрязги и уколы, которыми обмениваются в последнеевремя ведущие программы "Давай поженимся", лишний раз показывают, насколько непрочен коллектив, в котором работают одни женщины, считает блогер Лена Миро. "Когдасоберутся три бабы вместе, рано или поздно этот гнойник рванет. Единственное,что может отсрочить взрыв -– деньги. Чем больше их, тем дольше нездоровый союзпродержится", – написала она на своей странице в LiveJournal.При этом она отметила, что Володина, Гузеева и Сябитовадержались вместе долгие годы, потому что всем это было выгодно. Гузеева из-заневостребованности в кино, Сябитова для заработка на сватовстве, а Володина,чтобы повысить стоимость своих гороскопов, полагает Миро. Однако со временем,указывает она, "понесло" именно Гузееву, которая стала критиковать Володину.После чего пошли взаимные обвинения."Кто прав там -– да какая разница? В общем, клубок змей израйонного серпентария. Даже деньги неспособны избавить женщин от ненависти другк другу. Любой бабский союз обречен. Казалось бы, бабки, сидите – не рыпайтесь.Зарабатываете деньги, вас крутят по телевидению, но нет -бабский гнойник всеравно вскрылся!" – заключила она.Ранее астролог Василиса Володина пожаловалась на то, чтоЛариса Гузеева и Роза Сябитова постоянно перебивают ее и не дают ей высказатьэкспертное мнение. Тем самым Володина подтвердила, что конфликт между тремяженщинами действительно есть. При этом за пределами съемочной площадки ведущиене общаются. Это было одним из главных требований Гузеевой.