Примерно 330 авиарейсов отменено из-за инцидента с пассажиркой в одном из терминалов аэропорта Мюнхена. Накануне она прошла без надлежащего контроля в зону безопасности, а когда об инциденте узнало авиационное ведомство Южной Баварии, в аэропорт вызвали полицию.

Примерно 330 авиарейсов отменено из-за инцидента с пассажиркой в одном из терминалов аэропорта Мюнхена. Накануне она прошла без надлежащего контроля в зону безопасности, а когда об инциденте узнало авиационное ведомство Южной Баварии, в аэропорт вызвали полицию.Терминал 2 мюнхенского аэропорта был закрыт, людей оттуда эвакуировали. Работа терминала остановилась на семь часов, это вызвало сбой в расписании, отмену и задержку рейсов.В аэропорту застряли и остаются до сих пор тысячи пассажиров, пишет Sueddeutsche Zeitung. Около 700 пассажиров ночевали в здании аэропорта на раскладушках, других разместили в отелях. Отменены более 300 из 800 запланированных рейсов, инцидент затронул более 32 тысяч пассажиров.Chaos am Münchner Flughafen geht weiter – Über 32.000 Passagiere betroffenhttps://t.co/ACyM9dmoCZ pic.twitter.com/WZS5wXUcUa— Sputnik Deutschland (@de_sputnik) 29 июля 2018 г.