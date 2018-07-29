Она считалась одной из самых красивых актрис раннего советского кинематографа. Однако ее красота сыграла с ней злую шутку – вместо того, чтобы получать многочисленные роли в театре и кино, она получила кучу поклонников, в том числе, в самых высоких властных кругах. Эти люди считали, что им отказывать нельзя, актриса считала по-другому, за что в итоге и оказалась за решеткой. Один из обиженных бонз сделал все, чтобы Татьяна Окуневская горько пожалела об отверженном кавалере.

Она считалась одной из самых красивых актрис раннего советского кинематографа. Однако ее красота сыграла с ней злую шутку – вместо того, чтобы получать многочисленные роли в театре и кино, она получила кучу поклонников, в том числе, в самых высоких властных кругах. Эти люди считали, что им отказывать нельзя, актриса считала по-другому, за что в итоге и оказалась за решеткой. Один из обиженных бонз сделал все, чтобы Татьяна Окуневская горько пожалела об отверженном кавалере.Будущая актриса родилась 3 марта 1914 года в Москве. Онасама рассказывала, что была хулиганкой и часто дралась, за что мальчишки даже скинулиее со второго этажа (к счастью, все обошлось) в отместку за ее поведение. Послевыпускного она работала курьером и училась на курсах чертежника, после чегопоступила в архитектурный институт. Как-то раз к ней на улице подошли двоемужчин и пригласили сниматься в кино. Она отказалась, но координаты своиоставила. В итоге в один из дней с ней связались и предложили небольшую роль в кино.Она согласилась.Благодаря участию в съемках, начинающая актриса познакомиласьс будущим мужем, студентом Дмитрием Варламовым. Она влюбилась в него и сразуже, как он позвал ее замуж, согласилась, не вняв словам недовольного отца. Этотбрак актрисы был неудачным. Позже стало известно, что ее супруг вел разгульныйобраз, грубо обращался с ней и даже избивал. Не спасло положение и рождениедочери. В итоге родители Окуневской фактически забрали ее от мужа.Тем временем, она мечтала о кино, и судьба сделала ей подарокв 1934 году. Ее пригласил сняться в фильме "Пышка" начинающий режиссер МихаилРомм. На съемочной площадке был неоднородный состав артистов: вместе с грандамимасштаба Фаины Раневской играли начинающие актеры, в числе которых была иОкуневская.Из воспоминаний Татьяны Окуневской: "Я средипервоклассных артистов… Я одна не артистка, ничего не умею, и я не смею этогопоказать…"После "Пышки" актрису заметили и позвали на главную роль вфильме "Горячие денечки", которая стал ее визитной карточкой. Потом еепригласили в Реалистический театр, где она сыграла множество ролей. Казалосьбы, наступило счастье. Но на дворе был 1937 год и советские власти вспомнили оее отце, который в свое время воевал на стороне белых. Актрисе удавалосьскрывать этот факт от окружающих, в соответствующих органах были в курсе, и родителярегулярно забирали на допросы и арестовывали. В тот раз он так вернулся. После выяснилось,что его приговорили к расстрелу и привели приговор в исполнение.На фоне этих событий на Окуневскую тут же навесили ярлык"дочь врага народа", уволили из театра, вычеркнули из списковкиноактеров. После ареста отца и бабушки на хрупкие женские плечи леглаответственность за маму и маленькую дочь. У нее были варианты выйти замуж порасчету, но она не пошла на это. Между тем, поклонники у нее были самые, что нина есть маститые. Ее добивались известные режиссеры, музыканты, публицисты, но витоге она остановила свой выбор на 30-летнем писателе Борисе Горбатове.Спустя пару лет после выхода замуж, Окуневскую позвали насъемки киноленты "Майская ночь". Еще год спустя она уже играла с легендарнымПетром Алейниковым роль в фильме "Александр Пархоменко", позже ее взяли наслужбу в Ленком. В творческом багаже актрисы накопилось уже пять фильмов,однако этот факт ее не радовал – ей не нравилось, как в общем складывалась еекарьера в кинематографе.В то же время она приглянулась одному из столпов советскойвласти, самому Лаврентию Берия. Как вспоминала позже актриса, он обманомзаманил ее в свой особняк, где актриса потеряла сознание, выпив бокал вина. Поее словам, когда она пришла в себя, Берия уже сделал с ней все, что хотел. МужОкуневской в то время находился в командировке в Нюрнберге, где шел знаменитыйсудебный процесс.Был и еще один сильный мира сего, который добивалсявзаимности от актрисы. Это югославский маршал Иосип Броз Тито. Знакомство с нимпроизошло в ходе заграничного турне, куда она отправилась в 1946 году. Врасписании выступлений была и Югославия, где успехом у местных зрителейпользовалась популярностью лента "Ночь над Белградом" с участием Окуневской. Роковаявстреча произошла на одном из приемов. Военачальник настолько был сражен еекрасотой, что сразу же предложил ей не возвращаться в Союз, пообещав жениться иоткрыть для нее киностудию. Однако она отказалась.Их роман продолжался еще какое-то время, но, как говорят,связь так и осталась лишь платонической. Он присылал ей цветы после каждоговыступления. Например, после спектакля "Сирано де Бержерак" с ее участием изюгославского посольства ей приносили корзину роз. Как-то Тито пригласил на гастролив Югославию Театр Ленком, рассчитывая на приезд и объекта его воздыханий, но компетентныеорганы раскрыли замысел маршала, и чтобы не подставлять всю труппу, Окуневская вынужденоосталась в Москве.В жизни актрисы промелькнул и еще один югославский эпизод, причем куда более яркий, чем с Иосипом Броз Тито. В то время послом балканской страны в Советском Союзе был Владо Попович. Это он передавал Окуневской цветы от высокопоставленного военачальника. По словам самой актрисы, Попович был невероятно красив. Она влюбилась в него настолько, что была готова уйти от мужа. Однако этот красивый роман закончился более чем банально.Когда Горбатов вернулся из очередной командировки, Попович устроил любовнице истерику, требуя переехать к нему жить. Окуневская же такого рода манеру общения на дух не переносила и дала резкий отпор мужчине. После перепалки их отношения прекратились. Совсем нити, когда-то их связывавшие, оборвались с бегством Поповича из СССР на фоне резко испортившихся отношений Сталина и Тито.Еще одним влиятельным ухажером актрисы неожиданно для нее самой оказался тогдашний министргосбезопасности Виктор Абакумов. Но он абсолютно не приглянулся ей. Настолько,что во время одного из приемов, когда он стал обнимать и попытался поцеловать,Окуневская дала ему пощечину. Правда, в тот момент она и не представляла, кембыл этот человек. Абакумов же ей этого не простил, и позже актрису арестовали заантисоветскую агитацию и пропаганду. Кроме того, что содержалось в некоемдоносе на нее, припомнили звезде экрана и связь с Поповичем. Так она попала за решетку.Как нередко было в те времена, никакого ордера на арест Окуневскойникто не предъявил. Конвоиры ограничились демонстрацией записки, в которой быловсего четыре слова: "Вы подлежите аресту. Абакумов". Больше года она находиласьв одиночной камере, после чего ее привели в лубянский кабинет шефа госбезопасности. Она,похудевшая до 46 килограммов, едва не лишилась чувств от яств, которые стоялина столе шефа госбезопасности. Тот явно рассчитывал на подобный эффект и,видимо посчитал, что сопротивление сломлено. Он повторил попытку оказать знаквнимания актрисе. Но Окуневская, как и в первый раз, ответила пощечиной. Этим жестомона подписала себе приговор – после расследования дела суд отправил ее взаключение на 10 лет.За время скитаний по лагерям актриса несколько раз была близкак смерти от голода и болезней, но ей каким-то чудом удавалось выжить. И, чтоинтересно, именно в заключении, по ее признанию, она встретилась со своейнастоящей любовью. Алексей, так звали молодого человека, играл на аккордеоне влагерной самодеятельности. Им никогда не суждено было быть вместе, онидовольствовались короткими встречами после репетиций. В эти мгновениянаслаждения друг другом главное было не попасться на глаза сотрудниковспецчасти, что грозило мгновенной разлукой без возможности когда-либовстретиться.Пока Окуневская была в заключении, ее супруг Борис Горбатовни разу не приехал к ней и не передал ни одной посылки. Более того, за этовремя он выселил ее мать из своей квартиры и довольно быстро нашел замену отбывавшейсрок жене, расписавшись с актрисой Театра сатиры Ниной Архиповой. Правда,прожил он с ней совсем мало, скоропостижно скончавшись от инсульта. Примерно вэто же время из лагеря вышла Татьяна Окуневская, пробыв там около четырех летвместо присужденных десяти. Ее возлюбленный Алексей освободился несколькопозже. Тяжело больной туберкулезом, он через какое-то время скончался в городеТарту.После отбытия срока заключения актрисе удалось вновь устроитьсяв Ленком, но на карьере можно было ставить крест – руководству театра запретилидавать ей первые роли, и она довольствовалась второстепенными. А вскоре Окуневскуюи вовсе уволили. В кино у нее тоже не задалось. Да, была пара фильмов, но этироли так и не принесли ей славы. Тишина наступила и в семейной жизни – замужона выходить больше не хотела и так и не вышла. Как-то первый ее супруг ДмитрийВарламов предпринял попытку воссоединения, но об этой встрече Окуневскаявспоминала с нескрываемым отвращением.В 1994 году актриса отметила свой 80-летний юбилей.Приглашение сняться в кино стало для нее настоящим подарком. Впервые последолгого перерыва она сыграла небольшую роль, это был фильм "Принципиальный ижалостливый взгляд". Затем еще были ленты: "Граница. Таежный роман", "Дом длябогатых", "Сезон охоты-2". В 85-тилетнем возрасте она тяжело заболела. Понимая,что ей осталось не так много, Татьяна Окуневская попросила, чтобы на еепохоронах было поменьше слов жалости. Актриса скончалась 15 мая 2002 года. Черезпять дней ее похоронили на Ваганьковском кладбище.