Фотокорреспондент агентства Associated Press Ефрем Лукацкий подвергся нападению со стороны киевского полицейского.

Фотокорреспондент агентства Associated Press Ефрем Лукацкий подвергся нападению со стороны киевского полицейского. Сотрудник правопорядка распылил перцовый газ из баллончика в лицо журналисту.Как рассказал фотокор в своем Facebook, он снимал столкновения из-за застройки в одном из районов Киева. Лукацкий опубликовал фотографию полицейского. "После газа в глаза реально слепнешь, что для фотографа совсем плохо", — написал Лукацкий.Национальный союз журналистов Украины осудил поступок полицейского. Коллеги Лукацкого отметили, что он предупредил сотрудника правопорядка о том, что является сотрудником СМИ. Как отметили в Союзе, за шесть месяцев 2018 года зафиксировано 45 проявлений агрессии в отношении журналистов на Украине.