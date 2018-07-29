Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи, одобренный Советом Федерации РФ, выпадом по Крыму. Как написал Климкин в Twitter, таким образом Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи, одобренный в субботу, 28 июля, Советом Федерации РФ, "выпадом по Крыму".Как написал Климкин в воскресенье в Twitter, таким образом "Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран". Он упрекнул РФ в том, что она "ищет аргументы в прошлом", и противопоставил ей "цивилизованный мир", который ищет аргументы в международном праве.УчорашнЁм випадом щодо Криму РосЁя демонструє свою слабкЁсть, огризаючись на декларацЁї низки цивЁлЁзованих країн. ЖалюгЁдний хЁд:трохи покопирсатися в ЁсторЁї, аби знайти виправлення сьогоднЁшнЁм злочинам. РФ шукає аргументи в минулому,а цивЁлЁзований свЁт — в мЁжнародному правЁ— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 июля 2018 г.Согласно закону, одобренному верхней палатой российского парламента, в стране устанавливается новая памятная дата — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Он будет отмечаться 19 апреля.