Пользователи соцсетей подняли на смех президента Украины Петра Порошенко, который назвал крещение Руси европейским выбором князя Владимира. Так, один из них выдвинул предположение, что князь Владимир выступал за безвиз.

Пользователи соцсетей подняли на смех президента Украины Петра Порошенко, который назвал крещение Руси "европейским выбором" князя Владимира. Так, один из них выдвинул предположение, что князь Владимир "выступал за безвиз". А другой с иронией отметил, что на Совете Европы выбрали князя Владимира крестить Украину.Некоторые пользователи предположили, что украинский лидер, делая свое заявление, был навеселе, причем с самого утра.Ряд посетителей соцсетей припомнили Порошенко и другим представителям украинской власти их заявления относительно роли Украины в истории. Украинцев, в частности, называли самыми древними людьми на планете, копателями морей, строителями пирамид, покорителями космоса.Президент Украины, выступая на церковных торжествах на Владимирской горке в Киеве в воскресенье, заявил: "Святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор — христианский выбор одновременно был и выбором европейским". А Русскую православную церковь Порошенко считает угрозой национальной безопасности Украины.Комментируя высказывания украинского лидера, глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион подчеркнул, что религиозное торжество, подобное 1030-летию крещения Руси, объединяет народы России, Украины и Белоруссии. "Никакие политические лидеры не вправе у нас отнять наше церковное единство", — указал митрополит.Владыка также высказал мнение, что Порошенко начал поддерживать раскол на Украине, исходя из политических целей – автокефалия украинской церкви нужна ему как руководителю независимого государства. По убеждению митрополита, обращение Порошенко к Константинопольскому патриарху не будет иметь последствий.