Фестиваль Жара становится не только большой чередой концертов, но и битвой за самый экстравагантный наряд. У певицы получилось лучше всех произвести впечатление на публику.

Фестиваль "Жара" становится не только большой чередой концертов, но и битвой за самый экстравагантный наряд. У певицы получилось лучше всех произвести впечатление на публику.Третий день музыкального фестиваля "Жара" в Баку подарил нетолько выступление группы "Ленинград", но и приятные впечатления от красотыроссийских звезд. На этот раз блеснула нарядом певица Юлия Ковальчук. Она наделаблестящее платье с вырезом на боку, и, как можно было заметить, без отсутствиянижнего белья.По ее словам, наряд нестоит называть фривольным и вульгарным, потому что в первую очередь онастаралась для мужа, отмечает teleprogramma.pro. "Мы, женщины, идем на всеэксперименты и авантюра ради мужчин. Поэтому все эти мои уловки, рассчитаны напривлечение внимания мужа", – призналась певица.Также она рассказала освоих эмоциях, связанных с материнством и отметила плотность графика. "Сейчасстараюсь выступать преимущественно в Москве, летать куда-то только одним днем.Так что это наша первая длительная поездка. Я думаю, что сейчас доченька нашаподрастет, и мы начнем брать ее с собой на гастроли", – рассказала она изданию "StarHit".Отметим, что в Бакусостоялась премьера ее песни "Давай". А в ближайшее время Юлия вместе ссупругом Алексеем Чумаковым презентует клип на композицию "Включи во мне свет",записанную совместно.