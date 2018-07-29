Фестиваль Жара становится не только большой чередой концертов, но и битвой за самый экстравагантный наряд. У певицы получилось лучше всех произвести впечатление на публику.
Фестиваль "Жара" становится не только большой чередой концертов, но и битвой за самый экстравагантный наряд. У певицы получилось лучше всех произвести впечатление на публику.
Третий день музыкального фестиваля "Жара" в Баку подарил не
только выступление группы "Ленинград", но и приятные впечатления от красоты
российских звезд. На этот раз блеснула нарядом певица Юлия Ковальчук. Она надела
блестящее платье с вырезом на боку, и, как можно было заметить, без отсутствия
нижнего белья.
По ее словам, наряд не
стоит называть фривольным и вульгарным, потому что в первую очередь она
старалась для мужа, отмечает teleprogramma.pro. "Мы, женщины, идем на все
эксперименты и авантюра ради мужчин. Поэтому все эти мои уловки, рассчитаны на
привлечение внимания мужа", – призналась певица.
Также она рассказала о
своих эмоциях, связанных с материнством и отметила плотность графика. "Сейчас
стараюсь выступать преимущественно в Москве, летать куда-то только одним днем.
Так что это наша первая длительная поездка. Я думаю, что сейчас доченька наша
подрастет, и мы начнем брать ее с собой на гастроли", – рассказала она изданию "StarHit".
Отметим, что в Баку
состоялась премьера ее песни "Давай". А в ближайшее время Юлия вместе с
супругом Алексеем Чумаковым презентует клип на композицию "Включи во мне свет",
записанную совместно.