В результате масштабных лесных пожаров в регионе Восточная Аттика в Греции погиб уже 91 человек, 25 числятся пропавшими без вести, сообщили местные экстренные службы.

В результате масштабных лесных пожаров в регионе Восточная Аттика в Греции погиб уже 91 человек, 25 числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные экстренные службы. Ранее сообщалось о 87 погибших.По данным Национального центра здравоохранения, количество жертв возросло, поскольку в последние дни в больницах Аттики скончались четыре человека, пострадавшие от пожаров. Личности 59 погибших установлены, остальные тела пока не опознаны.Согласно сообщению министерства здравоохранения Греции, в больницах находятся 43 взрослых и один ребенок, пострадавшие от пожара в поселке Мати, 10 человек остаются в отделении интенсивной терапии. Ранее сообщалось, что травмы различной степени тяжести получили около 190 человек.Несколько крупных лесных пожаров произошло в Греции на этой неделе, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. В стране объявлен трехдневный траур по погибшим. Прокуратура начала расследование причин пожаров, пропавших ищут спасатели. По словам министра гражданской обороны страны Никоса Тоскаса, причиной лесных пожаров, вероятнее всего, стали поджоги.