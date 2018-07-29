Состояние народного артиста резко ухудшилось. По некоторым данным, он впал в кому.

Состояние народного артиста резко ухудшилось. По некоторым данным, он впал в кому.Продюсер Максим Фадеев переживает за состояние певца ИосифаКобзона. Он призвал всех православных христиан помолиться за народного артиста,которого госпитализировали несколько дней назад. "Иосиф Давыдович впал в кому.Помолитесь за него", – сказал в своем видеообращении, которое он опубликовал в Instagram. Пользователи сетиподдержали напутствие Фадеев. Но некоторые при этом напомнили, что родные певцаопровергли слухи о коме артиста.Отметим, что ранее сестра 80-летнего певца Гелена заявила,что удивлена информации о том, что певецнаходится в тяжелом состоянии. По ее словам, с братом все в порядке."Слава Богу, все хорошо. Он находится на плановом лечении", –отметила женщина.Также информацию о резком ухудшении здоровья Кобзонаопровергли жена певца и его пресс-секретарь. "Он на плановом лечении, нетникакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, неволнуйтесь", – заявила представитель артиста.Напомним, что, по данным СМИ, Кобзон был госпитализирован 20июля. Певца без сознания доставили в одну из столичных клиник. Медики пыталисьстабилизировать его состояние, но 27 июля артисту стало хуже, его подключили каппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день он впал в кому.