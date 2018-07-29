Состояние народного артиста резко ухудшилось. По некоторым данным, он впал в кому.
Состояние народного артиста резко ухудшилось. По некоторым данным, он впал в кому.
Продюсер Максим Фадеев переживает за состояние певца Иосифа
Кобзона. Он призвал всех православных христиан помолиться за народного артиста,
которого госпитализировали несколько дней назад. "Иосиф Давыдович впал в кому.
Помолитесь за него", – сказал в своем видеообращении, которое он опубликовал в Instagram. Пользователи сети
поддержали напутствие Фадеев. Но некоторые при этом напомнили, что родные певца
опровергли слухи о коме артиста.
Отметим, что ранее сестра 80-летнего певца Гелена заявила,
что удивлена информации о том, что певец
находится в тяжелом состоянии. По ее словам, с братом все в порядке.
"Слава Богу, все хорошо. Он находится на плановом лечении", –
отметила женщина.
Также информацию о резком ухудшении здоровья Кобзона
опровергли жена певца и его пресс-секретарь. "Он на плановом лечении, нет
никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не
волнуйтесь", – заявила представитель артиста.
Напомним, что, по данным СМИ, Кобзон был госпитализирован 20
июля. Певца без сознания доставили в одну из столичных клиник. Медики пытались
стабилизировать его состояние, но 27 июля артисту стало хуже, его подключили к
аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день он впал в кому.