Снимок с женой дал почву для размышлений поклонникам телезвезды. Некоторые рассмотрели первое фото ребенка Малахова.

Снимок с женой дал почву для размышлений поклонникам телезвезды. Некоторые рассмотрели первое фото ребенка Малахова.Андрей Малахов чуть менее года назад впервые стал отцом.Однако фотографиями первенца не делился с широкой публикой, что породило массу загадоки размышлений. Даже снимка со спины или фотографии ручек, как часто многиеделают, он не показывал соцсетях. Поэтому поклонники внимательно следят закаждым снимком Андрея.Последнее фото как раз сильно порадовал их, так как в отраженииочков можно было разглядеть силуэт сына. Снимок был сделан на Лазурном берегу,где Андрей с женой сейчас отдыхает. Многие подписчики порадовались за семью, котораяв полном составе наконец-то выбралась на море.Отметим, что несколько месяцев назад Малахов опубликовал фоторебенка. Но все же лица малыша видно не было – он находился в коляске. Имя для мальчика телеведущий выбирал с помощьюзрительского голосования. Андрей предложил на выбор два варианта: Николай (такзвали отца тележурналиста) и Александр, в честь князя Александра Невского. Поитогам голосования победил второй вариант, и супруги назвали сына Александром.