Некоторые виды онкологии успешно поддается лечению. Однако, возможно, в данном случае опухоль дала серьезные осложнения.

Некоторые виды онкологии успешно поддается лечению. Однако, возможно, в данном случае опухоль дала серьезные осложнения.Ухудшение состояния Иосиф Кобзона связано с тем, что раковаяопухоль дала метастазы в другие органы, сообщает Ura.Ru. Опрошенные эксперты отмечают, что диагностированный ракпредстательный железы у артиста поддается лечению, но не в случае осложнения,когда человека уже трудно спасти.По мнению собеседника издания, именно метастазы могливызвать стремительное ухудшение состояния. При этом специалисты подчеркивают,что рак предстательной железы один из самых распространенных видов онкологии умужчин. Чаще него диагностируют только заболевания мочеполовой системы илегких.Отметим, что ранее сестра артиста заявила, что с Кобзономвсе в порядке, а его состояние далеко не такое тяжелое, как пишут СМИ. "Слава Богу, все хорошо. Он находится наплановом лечении", – отметила Гелена.Также информацию о резком ухудшении здоровья артистаопровергли жена и его пресс-секретарь. "Он на плановом лечении, нетникакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, неволнуйтесь", – заявила представитель Кобзона.Напомним, что он был госпитализирован 20 июля. Певца безсознания доставили в одну из столичных клиник. Медики пытались стабилизироватьего состояние, но 27 июля артисту стало хуже, его подключили к аппаратуискусственной вентиляции легких. На следующий день он впал в кому.