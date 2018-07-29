Полицейские провели для гостей экскурсию по площадке. Выставочная зона произвела на ребят большое впечатление...

Полицейские УНК ГУ МВД России по г. Москве при участии представителей общественных организаций организовали на Московской молодежной антинаркотической площадке профилактическое мероприятие для воспитанников специальной школы «Шанс».Школа «Шанс» является специализированным учреждением Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы. Её посещают несовершеннолетние жители столицы, вступившие в конфликт с законом.В начале мероприятия была отмечена работа педагогов специальной школы «Шанс» и представителей общественных организаций по возвращению трудных подростков в социум и вручены благодарственные письма от начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.Затем полицейские провели для гостей экскурсию по площадке. Выставочная зона произвела на ребят большое впечатление. Атмосфера залов позволила педагогам и учащимся ознакомится с негативными, печальными последствиями наркомании.Далее сотрудники полиции рассказали присутствующим о наступлении административной и уголовной ответственности за совершение деяний в сфере незаконного оборота наркотиков и ответили на ряд вопросов, заданных воспитанниками школы.Гости поблагодарили сотрудников полиции за экскурсию. Общественники и педагоги обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по линии профилактики с использованием ресурсов площадки.УНК ГУ МВД России по г. Москве