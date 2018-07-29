В полицию поступило несколько сообщений от владельцев мотоциклов. По словам потерпевших, неизвестный похитил мотоциклы, припаркованные во дворе дома...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Москворечье-Сабурово задержали 41-летнего жителя столицы по подозрению в кражах.В полицию поступило несколько сообщений от владельцев мотоциклов. По словам потерпевших, у них с Пролетарского проспекта неизвестный похитил мотоциклы, припаркованные во дворе дома. Общий ущерб составил свыше 380 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Кантемировской улице полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель столицы.В настоящее время похищенный транспорт изъят.По данным фактам следствием ОМВД России по району Москворечье-Сабурово возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22