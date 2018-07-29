Издание National Interest оценило модернизацию российского танка Т-80.

Модернизация российского танка Т-80 была оценена National Interest.Некоторые эксперты сочли, что Т-80 – это тупик, танк нуждается в кардинальной переработке, однако издание сообщило, что его рано списывать со счетов даже с появлением "Арматы". Это не шутка.Т-80 с газотурбинной силовой установкой гораздо лучше подходит к российскому климату, он готов к бою уже через минуту после запуска.Издание перечисляет различные модификации Т-80У, в том числе объект 640 "Черный орел" с удлиненными корпусом и шасси и более совершенным автоматическим механизмом заряжания.Сообщается также о заявлении Минобороны о возможном обновлении модели Т-80УЕ1.То есть сообщение об устаревании Т-80 в корне неверно.