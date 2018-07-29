Чемпионка Олимпийских игр-2010 в составе сборной Норвегии лыжница Викебе Скофтеруд обнаружена мертвой на побережье одного из норвежских островов. Предполагается, что она скончалась в результате аварии во время катания на гидроцикле.

Чемпионка Олимпийских игр-2010 в составе сборной Норвегии лыжница Викебе Скофтеруд обнаружена мертвой на побережье одного из норвежских островов. Предполагается, что она скончалась в результате аварии во время катания на гидроцикле.Ранее стало известно о том, что завершившая в 2015 году спортивную карьеру норвежка была объявлена пропавшей без вести, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на NRK. В воскресенье ее тело было обнаружено на острове Святой Елены в Ховекиле.Отметим, что Скофтеруд завоевывала золото Олимпийских игр в канадском Ванкувере в эстафете. Кроме того, в ее активе также имелись две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали чемпионатов мира.