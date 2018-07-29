Сотрудниками полиции непрерывно ведется работа по предупреждению мошеннических действий в отношении наименее защищенных категорий граждан...

Сотрудниками полиции непрерывно ведется работа по предупреждению мошеннических действий в отношении наименее защищенных категорий граждан. Таковыми обычно являются люди пенсионного возраста.Цель злоумышленников - завладеть обманным путем денежными средствами жертвы. Наиболее распространенный способ действий злоумышленников – это различные манипуляции с банковскими картами потерпевших, в результате которых деньги жертв списываются с их счетов. Для реализации подобных схем мошенники представляются потерпевшим сотрудниками банков и сообщают им информацию, по которой человек вынужден в кратчайший отрезок времени, не имея возможности на анализ и обдумывание ситуации, принимать ошибочные решения: например, сообщить пин-код карты или пароль, пришедший на телефон.К сожалению, злоумышленники продолжают использовать и такие давно известные типы мошенничества, как звонки с сообщениями о попавших в ДТП родственниках, угрозе уголовного преследования близких за якобы совершенное ими противоправное действие. И чтобы избежать ответственности, необходимо немедленно заплатить определенную денежную сумму.И снова базовой тактикой преступников во время таких телефонных разговоров является построение ситуации, в которой жертве не остается времени на обдумывание, на звонок родственнику. Для получения денежных средств мошенники приходят к жертве сами, либо предлагают совершить денежный перевод на контролируемый ими счет в банке.Подобные комбинации используется уже много лет, однако, до сих пор находятся доверчивые люди, поддающиеся на подобный примитивный обман.Мошеннические действия могут также совершаться с навязыванием личного контакта: на улице, во дворе или при неожиданном визите в квартиру.Другая группа мошенников, пользующихся излишней доверчивостью пожилых людей – как правило, это женщины, представляющиеся работниками социальных и коммунальных служб. Их приемы обмана – убедить пожилых людей в возможности получения несуществующих на самом деле дополнительных льгот, социальных благ и преимуществ.Сотрудники полиции призывают жителей быть более бдительными, осторожными и ни в коем случае не передавать деньги незнакомцам, не сообщать им номера своих банковских карт и пароли, другую личную информацию, а также просят помогать своим престарелым родителям и соседям, при необходимости проконсультировать их о приемах работы банковских сотрудников, делиться с ними своим опытом. Не будьте равнодушными, немедленно сообщайте в территориальные правоохранительные органы о подобных фактах.В случае, если вы или ваши родственники стали жертвой мошенников, срочно обратитесь в полицию по телефону «102» или в дежурную часть УВД по ЗАО по телефонам: 8(499) 233-91-00, 8(499) 233-91-11. Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39 Дополнительную информацию по видам мошенничества можно посмотреть, перейдя по ссылке: https://77.мвд.рф/news/item/12462591/