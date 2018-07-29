В результате происшествия пострадали 4 человека, в том числе несовершеннолетний.

28 июля около 23.30 на 14 км. 100 м. автодороги «М-7 «Волга» (подъезд к г. Иваново) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого пострадали 4 человека, в том числе несовершеннолетний.По предварительной информации, автомобиль марки «УАЗ - 396255» под управлением 56-летнего жителя г. Юрьев-Польский, двигаясь со стороны г. Юрьев-Польский со включенными спецсигналами, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с движущимся по федеральной автотрассе «М-7 «Волга» в направлении г. Москва автомобилем «Форд Фокус» под управлением 49-летнего жителя города Владимира.В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля «УАЗ-396255» (диагноз: пневмоторакс слева, гемоторакс справа, закрытый перелом ребер слева, ушиб поясничного отдела позвоночника, травматический шок 3-й степени – госпитализирован в БСП г.Владимира); 43-летний пассажир «УАЗ-396255» (диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом шейного отдела позвоночника, ушиб правого плечевого сустава – госпитализирован в БСП г.Владимира); 34-летняя пассажирка «УАЗ-396255» (диагноз: ушиб грудной клетки – направлена на амбулаторное лечение), 16-летняя пассажирка «УАЗ – 39655» (диагноз: ушиб мягких тканей головы – направлена на амбулаторное лечение).В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства происшествия.