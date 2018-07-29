Три танка, две гаубицы, пять зенитных установок сдали незаконные вооруженные формирования (НВФ) из Юго-западной зоны деэскалации в Сирии за прошедшие сутки.

В сирийской юго-западной зоне деэскалации врезультате переговоров со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований сдано три танка, две гаубицы, пять зенитных установок.Несмотря на установленный режим тишины, обстрелы продолжаются. Российский центр по примирению призывает командиров НВФ к мирному урегулированию конфликтов.В Восточной Гуте из лагерей для беженцев за прошедшие сутки в свои дома возвратился 91 человек. Медпомощь оказана 71 сирийцу, передает РИА Новости.