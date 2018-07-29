Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович пригласила российского президента Владимира Путина посетить Загреб с государственным визитом.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович пригласила российского президента Владимира Путина посетить Загреб с государственным визитом.Она сообщила, что пригласила Путина приехать, когда посетила с официальным визитом Сочи в октябре 2017 года, и повторила приглашение в этом году в Москве, когда в июле приезжала на матчи чемпионата мира по футболу."Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него", — сказала Грабар-Китарович в интервью, опубликованном в газете "Коммерсант".Президент Хорватии считает, что вопросов в двусторонней повестке достаточно. Она заверила, что в Загребе Путина очень ждут.По мнению Грабар-Китарович, такие переговоры могли бы пойти на пользу не только России и Хорватии, но и всей Юго-Восточной Европе.