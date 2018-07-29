Россиянки Светлана Холомина и Надежда Макрогузова одержали победу на молодежном чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир для спортсменок, чей возраст не должен превышать 22 лет, проходил в латвийской Юрмале.

Россиянки Светлана Холомина и Надежда Макрогузова одержали победу на молодежном чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир для спортсменок, чей возраст не должен превышать 22 лет, проходил в латвийской Юрмале.В финальной встрече россиянки встречались с хозяйками – латышками Тиной Граудиней и Анастасией Кравченок. Холомина и Макрогузова добились победы по итогам двух сетов – 21:11, 21:19. Таким образом, российская пара смогла защитить титул чемпионок Европы.Бронзовый комплект медалей завоевали испанские волейболистки Мара Карро и Даниэла Альварес Мендоса, которые в утешительном поединке переиграли соперниц из Италии – Клаудию Пуччинелли и Гайю Трабалли – 16:21, 21:15, 15:12.