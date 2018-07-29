Российские теннисистки Вера Звонарева и Анастасия Потапова завоевали главный трофей турнира категории Женской теннисной ассоциации (WTA) Moscow River Cup. Соревнование с призовым фондом 750 тысяч долларов впервые в истории проходило в Москве. Участники выявляли лучшего на грунтовом покрытии.

Российские теннисистки Вера Звонарева и Анастасия Потапова завоевали главный трофей турнира категории Женской теннисной ассоциации (WTA) Moscow River Cup. Соревнование с призовым фондом 750 тысяч долларов впервые в истории проходило в Москве. Участники выявляли лучшего на грунтовом покрытии.В финальном поединке парного разряда представительницы России одержали победу над российско-казахстанским дуэтом – Александрой Пановой и Галиной Воскобоевой. Итоговый счет 6:0, 6:3. Для выявления победителя теннисисткам понадобилось провести на корте 59 минут. Отметим, что для Потаповой этот успех стал первым в ее спортивной карьере, в то время как для Звонаревой – восьмым в парном разряде.