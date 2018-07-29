Бывший солист группы Динамит уехал в Муром, где у него был запланирован концерт. Однако со временем он перестал выходить на связь.
Бывший солист группы "Динамит" уехал в Муром, где у него был запланирован концерт. Однако со временем он перестал выходить на связь.
Жена Ильи Зудина сообщила, что артист вот уже 16 часов не
выходит на связь. По словам Марии, у супруга был запланирован концерт в Муроме,
организатором которого он является. Она рассказала, что певец должен был там
выступать, поэтому отправился на концерт вместе с организаторами.
Но как только он оказался на месте, он перестал выходить на
связь. Мария заявила, что уже обратилась к правоохранительным органам для того,
чтобы они помогли найти ее мужа. Известно только то, что Зудину на концерте составил
компанию Валерий Сюткин, фотографию с которым он выложил в Instagram. Супруга также обратилась в
социальной сети к местным жителям, которые могли видеть экс-солиста "Динамита".
При этом Мария отмечает, что на связь не выходят и
организаторы концерта. Однако через некоторое время певец вышел на связь и
написал в соцсети, что с ним все в порядке. "Я и не терялся. Просто был без
телефона", – ответил он подписчице.