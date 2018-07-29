Бывший солист группы Динамит уехал в Муром, где у него был запланирован концерт. Однако со временем он перестал выходить на связь.

Бывший солист группы "Динамит" уехал в Муром, где у него был запланирован концерт. Однако со временем он перестал выходить на связь.Жена Ильи Зудина сообщила, что артист вот уже 16 часов невыходит на связь. По словам Марии, у супруга был запланирован концерт в Муроме,организатором которого он является. Она рассказала, что певец должен был тамвыступать, поэтому отправился на концерт вместе с организаторами.Но как только он оказался на месте, он перестал выходить насвязь. Мария заявила, что уже обратилась к правоохранительным органам для того,чтобы они помогли найти ее мужа. Известно только то, что Зудину на концерте составилкомпанию Валерий Сюткин, фотографию с которым он выложил в Instagram. Супруга также обратилась всоциальной сети к местным жителям, которые могли видеть экс-солиста "Динамита".При этом Мария отмечает, что на связь не выходят иорганизаторы концерта. Однако через некоторое время певец вышел на связь инаписал в соцсети, что с ним все в порядке. "Я и не терялся. Просто был безтелефона", – ответил он подписчице.