Команда Пензенского артиллерийского инженерного института, представляющая Россию, стала лучшей на первом этапе конкурса Армейских международных игр Мастер-оружейник, который проходит на полигоне Учебный под Пензой.

На первом этапе конкурса Армейских международных игр "Мастер-оружейник" лучшей стала команда из России из Пензенского артиллерийского инженерного института. Второе и третье место заняли Узбекистан и Казахстан.Конкурс проходит на учебном полигоне под Пензой.Военнослужащие соревновались в экстремальной буксировке поврежденной 122-миллиметровой гаубице на 4 километра и ее ремонте."Мастер-оружейник" будет продолжаться до 5 августа, передает ТАСС.