Что происходит в сфере здравоохранения Владимирской области.

Что происходит в сфере здравоохранения Владимирской области.В редакцию «33Live.Ru» поступает множество вопросов от читателей. На некоторые из них ответил директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин:На борьбу с ракомСлышала, что по всей стране с большим «скрипом» выделяют деньги для лечения больных с онкологическими заболеваниями. Помогают ли в нашей области людям с таким недугом?Т. Макарова, Гусь-Хрустальный- Во Владимирской области дополнительно выделили 100 млн руб. на лекарства для людей с онкологическими заболеваниями. Департамент здравоохранения Владимирской области распределил между муниципалитетами региона дополнительные деньги. Сейчас они уже поступили на расчётные счета больниц и поликлиник, чтобы те могли купить дорогостоящие препараты по профилю «онкология» Самые внушительные деньги - 16,7 млн руб. направили в Собинскую районную больницу, Гусь-Хрустальную городскую больницу - 15,5 млн, Городская больница № 2 г. Владимира получила 11,9 млн, Городская больница № 4 г. Владимира - 9,7 млн рублей. Немалые деньги получили и другие учреждения региона - Ковровская городская больница № 2 - 6,9 млн, Городская поликлиника № 2 г. Владимира - 6,5 млн, Вязниковская районная больница - 6,5 млн, Муромская городская больница № 3 - 6 млн, Суздальская районная больница - 4,7 млн, Юрьев-Польская центральная районная больница - 3,2 млн, Муромская городская больница № 2 - 2,1 млн, Александровская районная детская больница - 1 млн, и так далее.Остальные средства направили в Областную детскую клиническую больницу, Городскую больницу № 6 г. Владимира, Детскую городскую поликлинику № 1 г. Владимира, Детскую больницу округа Муром и Муромскую городскую больницу № 1, Уршельскую районную больницу, а также в Меленковскую, Селивановскую и Судогодскую центральные районные больницы.Осторожно, грибы!Начинается сезон сбора грибов, и сейчас многие поедут за ними в лес. Как обезопасить себя от отравления «не теми» грибами?М. Терентьева, Ковровский район- Ежегодно в России регистрируют около тысячи пострадавших от отравлений грибами, примерно 30 случаев заканчиваются летальными исходами. Мы обращаем внимание жителей области на меры профилактики отравлений и просим придерживаться некоторых рекомендаций. Не собирайте грибы, которые вам неизвестны. Если возникли сомнения, гриб лучше выбросить.Не кладите в корзину старые и червивые грибы. Это - продукт скоропортящийся. При комнатной температуре грибы можно хранить не более 3 часов. Грибы, которые растут у автодорог, железнодорожных путей, возле заводов, промышленных зон собирать категорически нельзя - они впитали в себя токсины.Чтобы избежать ботулизма, при консервации грибов стерилизуйте их. Нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у частников и в местах несанкционированной торговли. Последствия отравления грибами зависят от того, какой вид грибов вы съели. Наиболее опасна бледная поганка: её яд, содержащий чрезвычайно токсичные соединения, вызывает поражения печени, почек, что может привести к летальному исходу.Симптомы отравления грибами: тошнота, рвота, диарея до 10-15 раз в сутки, слабый пульс, холод в конечностях, воспаление желудка и тонкого кишечника (острый гастроэнтерит). При отравлении мухоморами возможно появление бреда и галлюцинаций. При обнаружении первых признаков отравления грибами следует немедленно обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением!50 тысяч вызововК всеобщей радости, работа «скорой» с каждым днём налаживается. Теперь не приходится ждать бригады по нескольку часов. Стало меньше вызовов или на них ездят больше машин - «неотложек» скорой помощи?П. Кондратьев, Юрьевец- Вызовов меньше не стало. К примеру, за 6 месяцев этого года выездные бригады Станции скорой медицинской помощи Владимира выполнили более 50 тысяч вызовов, из них более 10 тысяч к детям. Среди вызовов есть экстренные и неотложные. Жителей областного центра обслуживают как специализированные бригады - реанимационная и психиатрическая, так и общепрофильные - врачебная, в том числе педиатрическая, и фельдшерская.Чаще всего владимирцы вызывают «скорую» в связи с высоким артериальным давлением, ОРВИ, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и травмами. Хочется напомнить, что в жаркое время года особую осторожность следует проявлять гипертоникам. В период пиковых температур не допускайте перегревов, соблюдайте питьевой режим, чаще отдыхайте и употребляйте лёгкую нежирную пищу.Если вы видите, что человеку плохо, у него признаки инсульта - затруднённая речь, не может равномерно поднять обе руки, несимметричная улыбка, немедленно вызывайте «скорую». До приезда медиков уложите больного и обеспечьте хорошие условия для доступа к нему свежего воздуха.Все на диспансеризациюДо сих пор не понимаю, действительно ли помогает диспансеризация? Как она проходит?О. Ратникова, Юрьев-Польский- За первое полугодие диспансеризацию прошли более 100 тысяч жителей области. В результате диспансеризации впервые выявили более 9 тысяч заболеваний: 4934 случая - болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, 1716 - ожирение, 965 - гипертония, 194 - сахарный диабет, 156 - ишемическая болезнь сердца, 128 - стенокардия, 79 - злокачественные новообразования и т.д.Первое место среди поведенческих факторов риска развития неинфекционных заболеваний, как и прежде, занимают нерациональное питание, избыточное потребление соли и недостаточное потребление фруктов и овощей, что в совокупности с низкой физической активностью приводит к избыточной массе тела.Мы напоминаем жителям региона, что диспансеризация - это регулярный медицинский осмотр и консультации специалистов, выполнение лабораторных анализов и компьютерной диагностики с целью профилактики и выявления распространённых хронических и онкологических заболеваний, которые становятся причиной инвалидности и ранней смертности. Диспансеризация проходит в 2 этапа. Первый этап включает в себя анкетирование, определение показателей холестерина, сахара в крови, индекса массы тела, флюорографию, осмотр терапевта. Второй этап проводят для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углублённого профилактического консультирования и включает в себя несколько инструментально-лабораторных методов исследования и осмотров специалистов.Диспансеризацию в 2018 году могут пройти все родившиеся в 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1923, 1922, 1919 годах.Кроме того, с января 2018 года с периодичностью 1 раз в 2 года при диспансеризации проводят исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (для граждан в возрасте от 49 до 73 лет) и маммографию молочных желез (для женщин в возрасте 50-70 лет).