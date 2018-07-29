Российский пилот Williams Сергей Сироткин по итогам Гран-при Венгрии прокомментировал первую часть сезона в Формуле-1. Россиянин заявил, что несмотря на результаты, его команда уходит на перерыв на подъеме.

Российский пилот Williams Сергей Сироткин по итогам Гран-при Венгрии прокомментировал первую часть сезона в "Формуле-1". Россиянин заявил, что несмотря на результаты, его команда уходит на перерыв на подъеме."Считаю, что первую половину сезона мы завершили на подъеме, — признается Сироткин, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на пресс-службу Williams. – Да, по нашим результатам так не скажешь, но если реалистично смотреть то, с чего мы начинали, при нашей стратегии и проблемах с синими флагами мы вправе быть довольными своим выступлением"."Конечно, нам есть, в чем добавлять. Мы проанализируем это и исправим во время летнего перерыва. Но и из минувшей гонки мы можем извлечь массу положительного. А пока мы заслужили отдых".Напомним, что по итогам венгерского этапа "Формулы-1" Сироткин занял 16 строчку.