Российский гроссмейстер Петр Свидлер одержал победу над швейцарцем Нико Георгиадисом в рамках седьмого тура престижного шахматного турнира Biel Chess Festival. Россиянин переиграл швейцарца черными фигурами.

Российский гроссмейстер Петр Свидлер одержал победу над швейцарцем Нико Георгиадисом в рамках седьмого тура престижного шахматного турнира Biel Chess Festival. Россиянин переиграл швейцарца черными фигурами.Еще одним триумфатором тура стал азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, который обыграл чешского гроссмейстера Давида Навару. Именно он и продолжает лидировать в общем зачете. В его активе 5,5 балла.Вслед за лидером располагается действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, который в отчетном туре завершил свою партию с французом Максимом Вашье-Лагравом вничью. Теперь на счету норвежца 4,5 очка.Третье место занимает Свидлер (4 балла), Вашье-Лаграв (3,5) Навара (3), и Георгиадис (0,5). Восьмой тур соревнования пройдет 30 июля, а завершится он 1 августа.