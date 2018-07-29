Совместная песня с Басковым скоро обретет клип. Певец пообещал переплюнуть Цвет настроения синий

Совместная песня с Басковым скоро обретет клип. Певец пообещал переплюнуть "Цвет настроения синий"Филипп Кирокоров в августе приступит к съемкам клипа напесню "Ибица", записанную вместе с Николаем Басковым. Артист рассказал, что общественно-политическиедеятели, которые возмутились его последним клипом, и сподвигли его на созданиепродолжение. "Мы записали песню с Басковым, а потом начнем снимать клип. Его будетсоздавать будет та же команда во главе с Иваном Ургантом, которая сделала "Цветнастроения синий"", – сказал он.Член экспертного совета по развитию информационного обществаи СМИ при Госдуме Вадим Манукян считает, что король эстрады уже "заигрался" ипредостерег его от продолжения непотребства в клипах. "И невдомек ФилиппуБедросовичу по сей день, что не хейтеры против его "современного творчества"выступили весной, когда он активно распространял в народ свое "синее настроение".Большинство гневных комментариев в соцсетях были от его преданных поклонников. Итут бы понять, что заигрался, и тут бы остановиться, но нет. В начале сентября,оказывается, будет еще больше жести и непотребства", – отметил он.Эксперт навал "сладкой парочкой" творческий союз Филиппа сБасковым, но подчеркнул, что в этойистории не стоит забывать и про телеведущего Ивана Урганта, так как именно онидейный вдохновитель всего этого непотребства."Именно он постепенно толкает Киркорова в ад. Лично мненеприятно видеть, как Филипп Бедросович в мой адрес бросает новый вызов, будучина фестивале "Жара". Во мне не нужно искать хейтера. Это абсурд. Еслибы сейчас Воланд проник в их "творческую мастерскую" и посмотрел нато, чем нынче занимаются эти ребята, он бы наверняка аплодировал им стоя", -считает Манукян.