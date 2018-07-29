Совместная песня с Басковым скоро обретет клип. Певец пообещал переплюнуть Цвет настроения синий
Совместная песня с Басковым скоро обретет клип. Певец пообещал переплюнуть "Цвет настроения синий"
Филипп Кирокоров в августе приступит к съемкам клипа на
песню "Ибица", записанную вместе с Николаем Басковым. Артист рассказал, что общественно-политические
деятели, которые возмутились его последним клипом, и сподвигли его на создание
продолжение. "Мы записали песню с Басковым, а потом начнем снимать клип. Его будет
создавать будет та же команда во главе с Иваном Ургантом, которая сделала "Цвет
настроения синий"", – сказал он.
Член экспертного совета по развитию информационного общества
и СМИ при Госдуме Вадим Манукян считает, что король эстрады уже "заигрался" и
предостерег его от продолжения непотребства в клипах. "И невдомек Филиппу
Бедросовичу по сей день, что не хейтеры против его "современного творчества"
выступили весной, когда он активно распространял в народ свое "синее настроение".
Большинство гневных комментариев в соцсетях были от его преданных поклонников. И
тут бы понять, что заигрался, и тут бы остановиться, но нет. В начале сентября,
оказывается, будет еще больше жести и непотребства", – отметил он.
Эксперт навал "сладкой парочкой" творческий союз Филиппа с
Басковым, но подчеркнул, что в этой
истории не стоит забывать и про телеведущего Ивана Урганта, так как именно он
идейный вдохновитель всего этого непотребства.
"Именно он постепенно толкает Киркорова в ад. Лично мне
неприятно видеть, как Филипп Бедросович в мой адрес бросает новый вызов, будучи
на фестивале "Жара". Во мне не нужно искать хейтера. Это абсурд. Если
бы сейчас Воланд проник в их "творческую мастерскую" и посмотрел на
то, чем нынче занимаются эти ребята, он бы наверняка аплодировал им стоя", -
считает Манукян.