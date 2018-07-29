В отдел полиции поступило сообщение об обнаружении трупа в подъезде одного из домов, расположенных по Алтуфьевскому шоссе...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Алтуфьевскому району задержали троих девушек по подозрению в убийстве 57-летнего мужчины.В отдел полиции поступило сообщение об обнаружении трупа в подъезде одного из домов, расположенных по Алтуфьевскому шоссе.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранениями.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Ими оказались три жительницы столицы в возрасте от 17 от 19 лет.По данному факту Бутырским СО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемые задержаны подозреваемые в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29