Уехавшая в Канаду к новому тренеру девушка решила порадовать подписчиков новым снимком. Однако такой реакции она не ожидала.

Уехавшая в Канаду к новому тренеру девушка решила порадовать подписчиков новым снимком. Однако такой реакции она не ожидала.Евгения Медведева, которая по итогам прошлого сезона ушла оттренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру, продолжает подготовку ксоревнованиям. Девушка выкладывает в соцсети не только снимки с тренировочнымпроцессом, но и длится впечатлениями о жизни в североамериканской стране.На этот раз Евгения опубликовала снимок, где она пьет сок.Подпись к фото была на английской языке, что и возмутило ее подписчиков в Instagram. "По-русски писатьуже не модно", – отметил поклонник. "Жень, пиши лучше на русском", -посоветовал другой. Другие просто упрекнули ее в том, что она специально не пишетпосты на русском языке. Однако, нашлись и те, кто был более тактичен. "Женя, аможно писать еще по-русски (для возрастных твоих поклонников, которые непонимают английского языка)", – добавила женщина.Отметим, что Медведева назвала композцию, под которуюпланирует откатать произвольную программу. Она будет представлена подкомпозицию Orange Colored Sky американской исполнительницы Натали Коул. Произвольнаяпрограмма будет исполняться под мелодии Mumuki (первая часть) и Libertango(вторая часть) виолончелиста Йо Йо Ма. Хореографом обеих программ выступилДэвид Уилсон.